Personlig assistent till kvinna i Järfälla
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2025-09-17
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vår Omtanke Sverige AB i Järfälla
, Sollentuna
, Danderyd
, Upplands Väsby
, Solna
eller i hela Sverige
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Järfälla! I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Vår Omtanke söker för kunds räkning en kvinnlig lugn personlig assistent med humor och positiv inställning på dagtid måndag-fredag. Vår kund har en neurologisk sjukdom som bl.a. påverkar balans, finmotorik och röst. Kommunikation sker via Lightwriter, vilket ställer krav på flytande svenska i tal och skrift. Kunden bor i villa tillsammans med make, 2 barn samt en hund i Järfälla. Som Personlig Assistent är du behjälplig med praktiska göromål i vardagen såsom sedvanliga hushållssysslor, på/avklädning, hygien och förflyttningar. Du assisterar även vid exempelvis telefonsamtal, läkarbesök, sjukgymnastik och vid promenader. Vi söker Dig som har en lugn personlighet och kan ta egna initiativ. Du är lyhörd, noggrann och närvarande men vet när du ska dra dig undan och finnas i närheten. Meriterande om du har erfarenhet av personlig assistans, vård eller omsorg. Ytterligare meriterande vid kunskaper om PLS.
Vem är du?
Du är en ärlig och pålitlig person som genuint tycker om att arbeta och du äger förmågan att kunna skapa en harmonisk atmosfär omkring dig. Du bör ha stor empati, ha tålamod samt kunna sätta dig in i en annan människas situation och vara mycket lyhörd. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller har annan erfarenhet som kan vara likvärdig. Som person har du en god social förmåga, ser till hela kundens behov, är noggrann och ansvarstagande samt har ett gott bemötande. Endast kvinnliga sökande efter önskemål från kund.
Vi söker Dig som har en lugn personlighet och kan ta egna initiativ. Du är lyhörd, noggrann och närvarande. Meriterande om du har erfarenhet av personlig assistans, vård eller omsorg. Ytterligare meriterande vid kunskaper om PLS.
Krav: Flytande svenska, Rökfri, Ej hundrädd eller -allergi. Vår Omtanke har mångårig erfarenhet inom assistans och omsorg och vi strävar dagligen efter att erbjuda högsta kvalitet till såväl kunder som personal. Det som utmärker oss är vårt höga engagemang och vår kompetens inom LSS.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och god introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Dagpass 2 gånger i veckan fast schema
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), http://www.varomtanke.se Arbetsplats
Vår Omtanke Kontakt
Anders Wåhrberg anders@varomtanke.se 0730964430 Jobbnummer
9512621