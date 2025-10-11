Personlig assistent till kvinna i Horred
2025-10-11
Vi söker personliga assistenter till en av Pater Assistans brukare
Brukaren är en 33-årig kvinna i Horred som söker assistenter dygnet runt.
"Jag söker dig som är glad, positiv och initiativtagande. Du är fysiskt och psykiskt stark och kan hantera stressiga situationer. Jag sitter i rullstol och har krampanfall. Jag behöver hjälp och stöttning i vardagen. Du ska vilja gå på promenader, laga mat och hitta på saker som sätter guldkant på min vardag."
Horred ligger mellan Varberg och Borås. Tjänsterna kan variera i omfattning, så berätta hur du vill arbeta. Brukaren har behov av assistans hela dygnet.
Du arbetar i en arbetsgrupp tillsammans med andra assistenter som alla utgör ett viktigt stöd för att skapa en fin tillvaro. På varje arbetspass är ni två personer hos brukaren.
Vi söker dig som är flexibel och positiv som person. Det är bra om du har körkort och egen bil, eftersom kollektivtrafiken till brukaren är begränsad.
Bor du i Horred, Skene, Kinna, Varberg, Fjärås, Kungsbacka eller Borås är det smidigt för dig att ta dig till jobbet.
Tillträde till tjänsten är från den 1 november, och du kommer att få gå bredvid några pass tillsammans med en annan personlig assistent innan du börjar.
Vi söker främst dig som har tidigare erfarenhet av liknande arbete, men personlig lämplighet är viktigast. Du är positiv, lyhörd och strukturerad. Arbetet som personlig assistent ställer krav på initiativförmåga och att du trivs med ensamarbete och är beredd att utföra för yrket sedvanliga uppgifter.
Det är viktigt att du har goda kunskaper i det svenska språket.
Intervjuer sker löpande - först med verksamhetsansvarig genom ett digitalt videomöte. Därefter träffar du brukaren och gruppledaren.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Det går bra att söka även efter den 1 november, så vänta inte med din ansökan.
Skicka ditt CV och ett personligt brev till jobb@pater.se
och berätta varför just du passar som personlig assistent.
Ett utdrag ur belastningsregistret behöver visas upp vid anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Skicka ansökan via mail till jobb@pater.se
E-post: jobb@pater.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent, Horred". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pater Assistans AB
(org.nr 556671-1593)
Horred (visa karta
)
519 31 HORRED Arbetsplats
Pater Assistans AB Kontakt
Verksamhetsansvarig
Dicran Sarafian jobb@pater.se 070-775 99 66 Jobbnummer
9552136