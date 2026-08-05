Personlig assistent till kvinna i Gislaved, ca 50%
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gislaved Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gislaved
2026-08-05
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Vill du känna dig behövd, få nya utmaningar och ha en meningsfull vardag? Då är det dig jag söker!
För drygt nio år sedan drabbades jag en hjärnblödning, som slog ut mig fysiskt, men inte mentalt. I början hade jag inget tal alls. Jag har jobbat tillbaka talet, men det är fortfarande lite otydligt. Rörligheten är nedsatt och jag använder rullstol men jag har gjort otroliga framsteg, långt bortom de prognoser som jag fick under de första månaderna.
Jag är 47 år (48 i år), gift och vi har fyra flickor, 18, 15, 13 och 10 år gamla. Vi bor i en villa i Gislaved, Småland. Jag har tvingats byta ut mitt arbete som högstadielärare, mot rehabilitering av mig själv. Det innebär att jag tränar i form av sjukgymnastik, arbetsterapi, gymmet och logopeden. Jag kommer även ett par gånger iväg på rehabresor till Spanien och även till Göteborg. Det är därför ett måste att du har B-körkort, så att du kan hjälpa mig att köra till de olika aktiviteterna i Sverige. Jag har även goda möjligheter till att träna hemma. Det är viktigt att du som assistent är flexibel då jag många gånger behöver ha med mig min assistent på olika aktiviteter, tex till Göteborg.
Mina stora intressen är matlagning, bakning och familjen. Det viktigaste för mig är att vi kommer bra överens, trivs tillsammans och att du har ett pedagogiskt sinne. Du ska ha förmågan att pusha och driva på, så att jag ständigt utmanas och tvingas att göra framsteg.
Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av denna utmaning, och vill vara med på min resa tillbaka till ett självständigt liv. Just nu söker jag en assistent som kan arbeta deltid med möjlighet till heltid på schema. Arbetstider: 06.30-17.00 vardagar.
Min assistans utförs främst dagtid. Kvällar och helger samt övernattning förekommer vid behov och efter överenskommelse.
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning hos barnkund.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8175177-2132677". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
10023479