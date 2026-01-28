Personlig assistent till kvinna i Gävle
Ockelbos Personligaste Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle
2026-01-28
OP Assistans söker en personlig assistent som vill jobba som timvikarie vid behov hos en av våra kunder i Gävle.
OM JOBBET
Anställningen gäller timvikariat vid behov. Uppskattat behov har tidigare varit i snitt ca 1 pass per vecka, men då det är en behovsanställning så kan det komma att bli både mer eller mindre. I arbetsuppgifterna förekommer det förflyttningar, personlig omvårdnad, såromläggning samt övrig assistans kring kundens vardag. Arbetet är förlagt både i och utanför kundens hem där dagarna kan se olika ut. Vissa dagar kan fyllas med aktiviteter och andra spenderas i mer stillhet i hemmet.
Arbetstid: Vardagar kl 08:00 - 17:30
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 40-årsåldern som bor i Gävle med sin familj. Hon använder rullstol och talar själv om vad hon vill och behöver. En aktiv kvinna som tycker om att träna, baka, laga mat och hålla på i trädgården. Hon arbetar deltid och spenderar gärna tid med familj och vänner och uppskattar att resa. Det finns pälsdjur i hemmet.
ÄR DU DE VI SÖKER?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det absolut viktigaste för oss är att personkemin mellan dig och kunden fungerar bra. Vi söker dig som är trygg i dig själv och din roll som personlig assistent. Du behöver vara flexibel och ha en god förmåga att anpassa dig efter kundens önskemål och behov. Utöver detta så finns det några krav för att kunna jobba på den här arbetsplatsen:
Kan arbeta där det finns pälsdjur i hemmet
Har tillräckligt god fysik för att klara av en aktiv arbetsdag
Det är också meriterande om du:
Har B-körkort
Har erfarenhet av personlig assistans eller annat vårdrelaterat yrke
Vi erbjuder:
En trygg anställning med kollektivavtal - vi följer det kollektivavtal som finns mellan Vårdföretagarna och Kommunal.
Avtalsförsäkringar - du omfattas av en rad avtalsförsäkringar som exempelvis ersättning vid olycksfall, avtalspension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada samt grupplivförsäkring.
Friskvårdsbidrag på 2 500 kr per år - vi vill att du ska må bra även utanför jobbet.
Utbildningar - du får en grundlig introduktion och möjlighet att delta i flera utbildningar som gör dig trygg i din roll, bland annat:
• Team Olivias Assistentutbildning - Ergonomi- och förflyttningsutbildning - Hjärt-lungräddning
Personlig assistans ska kännas trygg, respektfull och enkel - som en självklar del av livet där kunden har kontrollen. På OP har vi arbetat för att skapa en sådan assistans sedan 1998. Genom noggrannhet, engagemang och ett systematiskt arbetssätt ser vi till att kundens assistans fungerar på riktigt. Eftersom vi är ett mindre bolag bygger vi nära och långsiktiga relationer. Många av våra chefer har själva arbetat som personliga assistenter och har en djup förståelse för yrket. Vi vet vad som krävs för att assistansen ska fungera i vardagen - inte bara i teorin.
Trots att vi är små, har vi tillgång till stöd och resurser från vår större koncern, Team Olivia. Det innebär att vi kan ge dig den personliga servicen du behöver, samtidigt som vi har tryggheten och stabiliteten från en större organisation. OP Assistans har idag 55 kunder och ca 400 medarbetare som är anställda på hel- eller deltid. Kontoret finns i centrala Gävle.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.opassistans.se
För anställning hos oss på OP Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida och kan laddas ner direkt med BankID här. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Du behöver också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Rätt utdrag hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Rekryteringen sker löpande, vilket kan innebära att tjänsten tillsätts före annonsens slutdatum.
