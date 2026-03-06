Personlig assistent till kvinna i Fjärås
2026-03-06
Du bidrar till att en människa får möjlighet att leva efter sin vilja, att göra det den behöver, besöka de platser den önskar och vara med de människor den tycker om.
Inom Hela Sveriges Assistans har vi en hög professionell nivå och stort personligt engagemang. Vi är måna om att du i din roll som personlig assistent ska trivas och kunna arbeta under trygga förhållanden med goda villkor.
Om din roll som personlig assistent hos mig
Jag är en kvinna på 69 år som bor i Förlanda 2,5 mil sydost om Kungsbacka tillsammans med min man. Vi bor på landet så du behöver ha bil för att komma till jobbet. Jag har MS och använder permobil vid förflyttning samt en lift för att komma i och ur permobil och säng.
Är en glad och pigg person som har nära till skratt. Jag tycker om musik, film och teater samt att lösa korsord m.m.
Var utförs assistansen
I vårt hem eller på annan plats där jag är.
Vem är du?
Jag söker en kvinnlig timvikarie, gärna 35+, som kan hoppa in då ordinarie assistenter är sjuka, har semester eller vid behov.
Stor hänsyn kommer att tas till personlig lämplighet.
Hur ser arbetstiden ut?
Tider är vardagar 8-18 samt emellanåt lördagar 9-16. Kvällsarbete endast undantagsvis.
Vem är arbetsledare
En av assistenterna i uppdraget är även arbetsledare. I det dagliga arbetet finns arbetsbeskrivningar och rutiner att följa och vad vi utöver det hittar på under dagen styr jag utifrån dagsform, önskemål och behov.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en eller flera kollegor till timanställning med startdatum snarast
Svenskspråkig
B körkort
Meriterande
Tidigare erfarenhet av personlig assistans yrket
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag/digital brevlåda ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vi utbildar våra medarbetare för att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Alla våra nyanställda genomför en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter innan första arbetstillfället, eller senast inom en månad efter påbörjad anställning.
Som personlig assistent hos Hela Sveriges Assistans AB omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och förmånlig friskvård
Sista ansökningsdag
2026-03-31 Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
(org.nr 556659-5210)
439 72 FJÄRÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
