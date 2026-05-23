Personlig assistent till kvinna i Falköping vikariat 85%
I rollen som personlig assistent är du ett stöd i vardagens alla delar. Arbetsuppgifterna innefattar personlig omvårdnad, hushållssysslor, följa med på aktiviteter samt att skapa trygghet och struktur utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål.
Vill du arbeta nära en person och göra verklig skillnad i hennes vardag? Nu söker vi en personlig assistent till en kvinna i Falköping för ett vikariat på 85%.
Vi söker dig som:
• Är lugn, lyhörd och omtänksam
• Har ansvarskänsla och kan arbeta självständigt
• Är flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer
• Har god svenska i tal och skrift
• Erfarenhet är meriterande, men personlig lämplighet är avgörande
Om anställningen.
• Vikariat: 85%
• Start: Omgående
• Arbetstider: Dag, kväll och helg
Vi erbjuder.
• Introduktion och stöd i arbetet
• Ett meningsfullt och varierande jobb
• Möjlighet att göra skillnad varje dag
Ansökan.
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
