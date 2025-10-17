Personlig assistent till kvinna i Eskilstuna
2025-10-17
ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande och vår vision är att företaget ska betraktas som ett kompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
Vi söker nu en professionell assistent som är intresserade av att arbeta hos en av våra kunder, en kvinna som på grund av sin funktionsnedsättning behöver hjälp och stöd med det mesta i sin vardag.
Arbetet sker där brukaren befinner sig vilket innebär att du som assistent kommer arbeta både i brukarens hem och också följa med på olika aktiviteter.
På brukarens begäran söker vi i första hand en kvinnlig assistent. Det är viktigt att du är plikttrogen, noggrann och mån om att göra ett bra jobb, alltid utifrån brukarens perspektiv. Att du behärskar arabiska språket är ett krav.
Tjänsten avser ett timvikariat, vid behov. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elfa Assistans I Sverige AB
(org.nr 556798-2813) Kontakt
Hayat Gouriye 08-700 20 60 Jobbnummer
9563213