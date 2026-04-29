Personlig assistent till kvinna i centrala Växjö
2026-04-29
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-29

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent hos en kvinna i 25-årsåldern som bor i centrala Växjö. I rollen som personlig assistent stöttar du omsorgstagaren med personlig hygien, matlagning, förflyttning, kommunikation och i olika aktiviteter. Genom ett involverande arbetssätt främjar du omsorgstagarens delaktighet och skapar meningsfullhet. Ditt arbete tar hela tiden utgångspunkt i den enskildes behov. Dina arbetsuppgifter består i allt från att arbeta strukturerat, pedagogiskt och med kommunikation till att hjälpa till med förflyttningar och omvårdnad. Arbetet utförs främst enskilt, men med inslag av dubbelassistans vid vissa moment. Arbetstiderna är förlagda både dag, kväll och natt med jour. Du behöver kunna arbeta varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig med stort engagemang och som jobbar med ett stort omsorgstagarfokus. För att lyckas i rollen behöver du vara tydlig och trygg i din kommunikation. Du har förmåga att skapa tillit gentemot omsorgstagaren och närstående personer. Eftersom arbetet till stora delar utförs enskilt behöver du vara självständig, stabil och beslutsam.
Tjänsterna förutsätter goda kunskaper i svenska, tal och skrift samt grundläggande datorkunskaper.
För att bli aktuell för tjänsterna krävs godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, barnskötare med lägst två års utbildning eller annan utbildning som vianser lämplig för verksamheten, t.ex. beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 hp.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 215/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Växjö Kommun
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen
Biträdande enhetschef
Simon Lindquist 0470-439 84
