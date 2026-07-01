Personlig assistent till kvinna i centrala Umeå
Aleva Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-07-01
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Vill du ha ett jobb där du gör skillnad – på riktigt, varje dag?
Vi på Aleva söker nu en trygg och engagerad personlig assistent till en kvinna i 30-årsåldern som bor i egen lägenhet i ett stadsnära område i Umeå.
Här får du chansen att bidra till en lugn, trygg och meningsfull vardag där relation, tillit och livskvalitet står i fokus.
"För mig är det viktigt att du är lyhörd, flexibel och att du vill bidra till en lugn och trivsam vardag. Har vi dessutom ett gemensamt intresse för musik och smink ser jag det som ett stort plus."
– KundenPubliceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som personlig assistent stöttar du kunden i hennes vardag. Arbetet innefattar bland annat personlig omvårdnad, hushållssysslor som städning och matlagning samt att följa med vid aktiviteter utanför hemmet. Kunden använder rullstol och har assistans dygnet runt. Arbetstiderna omfattar dag, kväll, journatt och helg.
Vem är du?
Vi söker dig som är varm, lyhörd och trygg i dig själv. Du har ett naturligt sätt att skapa lugn omkring dig och trivs med att arbeta nära en annan människa.
För att trivas i rollen ser vi att du är flexibel och anpassningsbar samt tydlig i din kommunikation.
Ett intresse för musik och smink är ett stort plus – här finns chans att dela vardagsglädje!
Erfarenhet från vård och omsorg är meriterande, men det viktigaste är personkemi och din inställning.Kvalifikationer
• B-körkort (du kör kundens bil i tjänsten)
• Mycket goda kunskaper i svenska
• Tobaksfri
• Doftfri (med hänsyn till kundens känslighet)Övrig information
Omfattning: 75 - 100 %
Tillträde: Start till hösten enligt överenskommelse
Rekrytering sker löpande
Din ansökan läses av personal på Aleva, kunden och dennes anhöriga.
Känner du igen dig? Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!Om företaget
Aleva är ett växande företag med stora visioner. Vi vill skapa framtidens omsorg genom nytänkande och ett tydligt fokus på att leva - inte bara överleva. Företaget grundades 2013 och bedriver idag hemtjänst i Umeå tätort, Holmsund-Obbola, Vännäs samt Nordmaling och personlig assistans i hela Västerbotten. För att passa hos oss är det viktigaste att du är prestigelös, engagerad och har en genuin vilja att arbeta med människor. Hos oss råder en personlig atmosfär med korta beslutsvägar och möjlighet till stor frihet under ansvar. Vi är ett ambitiöst team med positiv atmosfär som arbetar tillsammans för att leverera omsorg i världsklass. För mer information gå in på www.alevaomsorg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleva Sverige AB
(org.nr 556917-3023), https://alevaomsorg.se
Björnvägen 17 (visa karta
)
906 40 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aleva Assistans Kontakt
Medarbetare
Johanna Nilsson johanna@alevaomsorg.se Jobbnummer
9987151