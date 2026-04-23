Personlig assistent till kvinna i centrala Örebro
Örebro kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-04-23
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Jag är en kvinna som är 60 år och har MS och bor på norr i Örebro. Jag är rullstolsburen och använder stålift vid förflyttning. Jag är gift och min man är också assistent, så det blir din kollega. Jag kommunicerar med min assistent, styr min vardag och min assistans. Jag behöver hjälp med allt ifrån personlig omvårdnad till mina dagliga rutiner. Tjänsten är deltid ca 90% förlagd dagtid måndag till fredag med tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 18/5-26.
Jag söker enbart en kvinnlig assistent, i första hand en undersköterska som är empatisk, lyhörd och har förståelse för kognitiva utmaningar. Tidigare erfarenhet av arbete inom personlig assistans eller vård- och omsorg är viktigt. Du behöver ha goda kunskaper i svenska.
Anställningen är ett PAN-avtal och Örebro Kommun står som arbetsgivare. Ansökningarna gås igenom löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Det ingår att kontinuerligt dokumentera i Örebro kommuns digitala journalsystem, viss datavana krävs.
Ansökan med personligt brev och CV skickas till lihyv22@gmail.com
Återkoppling kommer bara att ske till de personer som väljs ut för intervju. Publiceringsdatum: 2026-04-23
Fast timlön
Anställningstyp
PAN anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: lihyv22@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistans". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967) Arbetsplats
Funktionsstöd Arbetsverksamheten Jobbnummer
9873065