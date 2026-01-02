Personlig assistent till kvinna i centrala Örebro
2026-01-02
Nu söker vi en personlig assistent på 50% tjänst och schemarad samt timvikarier vid behov till kvinna i Örebro. Vi söker dig med stort engagemang för personer med funktionsnedsättning.
Våran kund behöver hjälp med de mesta i vardagen som t.ex omvårdnad och personlig hygien, hjälp med förflyttningar och under alla aktiviteter i och utanför hemmet. Kunden är också begränsad i sin verbala kommunikation så man kan beroende på tillfällen och situation behöva hjälpa kunden med att tolka.
Som assistent är du kundens förlängda arm i vardagen.
För detta uppdrag så arbetar man vardagar och initialt 2 dagar i veckan. Arbetstiderna är 11.00-21.00.
Förutom ordinarie arbetstider så finns möjlighet att jobba extra vid behov.
Vi önskar endast kvinnliga sökande till detta uppdrag och det är ett krav att du har erfarenhet utav omvårdnadsarbete samt gärna någon utbildning, ex undersköterska.
Vi önskar dokumenterad erfarenhet utav arbete med medicinutrustning då kunden använder sig utav slemsug, inhalationsutrustning samt sondmatas b.la.
I hemmet förflyttar sig kunden med hjälp utav rullstol och permobil finns även vid vistelser utomhus.
Du behöver behärska det svenska språket obehindrat i tal och skrift.
Kunden har 3 katter (sphynxkatter) utan päls och kan vid behov behöva hjälp med att ta hand om när anhörig assistent är borta då dessa är väldigt viktiga för kunden.
Rökare undanbedes och även kandidater som har pälsdjur hemma. Starka dofter får heller inte bäras under arbetstid då kunden är astmatiker.
Dina arbetsuppgifter i övrigt:
För yrket förekommande uppgifter.
Det kan vara allt från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor.
Assistansen bedrivs främst i kundens hem men även under utomhusvistelser.
Du arbetar stödjande och motiverande.
Utbildning får du på plats utav anhörig samt via Monument Assistans.
Anhörig till kund är delaktig i urvalsprocessen och kommer att ha tillgång till ansökningarna.
Monument Assistans vill alltid se ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Ersättning
Fast Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
Monument Assistans AB (org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se
Regionchef Renzo Di Negro renzo@monumentassistans.se +46760222380
Regionchef
Renzo Di Negro renzo@monumentassistans.se +46760222380 Jobbnummer
9667305