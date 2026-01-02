Personlig assistent till kvinna i centrala Malmö ref 1015
Sydassistans AB söker personliga assistenter för arbete med en positiv och social kvinna som bor på egen hand centralt i Malmö. Uppdragsgivaren kommunicerar verbalt. Hon har ryggmärgsbråck och tar sig fram med rullstol. Som assistent kommer du att hjälpa uppdragsgivaren där det behövs i hennes dagliga livsföring i hemmet och var helst hon befinner sig. Det omfattar allt ifrån intim-hygien till stöd i sociala situationer.
Du som söker bör vara en positiv och lugn kvinna, gärna i 25-50 årsåldern, och måste vara rökfri.
Arbetstiderna är förlagda dagar, kvällar och helger. I schemat ingår jour/vila under natten.
Endast ansökningar med CV och Personligt brev behandlas. Urval sker löpande.
Företagsinformation
Sydassistans AB har sedan starten 1994 anordnat personlig assistans åt personer med funktionsvariationer i södra Sverige. En av våra uppgifter som assistansanordnare är att vara arbetsgivare åt våra uppdragsgivares personliga assistenter. Vi arbetar för att våra uppdragsgivare ska kunna leva ett liv på sina egna villkor efter behag. I dagsläget sysselsätter vi ungefär 350 personliga assistenter.
Den personliga assistentens insats är av mycket stor betydelse för våra uppdragsgivares totala levnadssituation. I rollen som personlig assistent hjälper du din uppdragsgivare med de delar av livet som denne själv skulle ha gjort om möjligheten fanns. Så ansöker du
