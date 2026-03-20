Personlig assistent till kvinna i centrala Ljusdal
2026-03-20
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i en annan människas vardag? Ljusdals kommun söker nu två personliga assistenter till en kvinna med MS som bor i eget hem och behöver stöd i sin vardag.

Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent blir du en viktig del av brukarens vardag och bidrar till att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet. Arbetet innebär bland annat:
Hjälp vid alla förflyttningar
Stöd vid personlig hygien
Hushållssysslor såsom städning och tvätt
Följe vid inköp och andra ärenden utanför hemmet
Brukaren kör sin elrullstol självständigt men uppskattar stöd och sällskap vid aktiviteter utanför hemmet. Arbetet kan tidvis vara fysiskt krävande då det innefattar stöd vid förflyttningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har omvårdnadsutbildning eller annan likvärdig utbildning
Har goda kunskaper i svenska språket
Är ansvarstagande, lyhörd och har ett respektfullt bemötande
Arbetet innefattar integritetsnära moment såsom personlig hygien. Utifrån brukarens önskemål söker vi därför i första hand kvinnliga assistenter.
Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och förstår vikten av att skapa en trygg och värdig tillvaro för den du stöttar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Uppdraget är på 75 %, dagtid.
Ljusdals kommun erbjuder heltid som norm inom Sektor Välfärd, vilket innebär att resterande 25 % sker i andra uppdrag. Det finns även möjlighet att välja en tjänstgöringsgrad på 75 % och endast arbeta i det här uppdraget.Övrig information
Urvalsprocessen sker löpande, vilket innebär att intervjuer kan påbörjas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/57". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320) Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Stöd & Omsorg, Personlig assistans Kontakt
Lena Jonsson +4665118353 Jobbnummer
9809247