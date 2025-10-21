Personlig assistent till kvinna i Bromma
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-10-21
Vi söker i första hand en kvinnlig pålitlig, omtänksam, pigg och social personlig assistent till en glad och trevlig kvinna som behöver stöd i sin vardag.
Arbetet sker främst i kundens hem där hon bor tillsammans med sin man, men såklart även när kunden befinner sig utanför sitt hem.
Tjänsten gäller främst kväll/ nattpass med jour, med möjlighet till extra arbetspass vid behov.
Om arbetet: Du kommer att arbeta i kundens hem och hjälpa till med alla möjliga moment i vardagen ex:
Personlig omvårdnad (t.ex. tandborstning, hygien, på- och avklädning)
Hjälp med hushållssysslor (t.ex. matlagning, tvätt och enklare städning) - Stöd och trygghet under natten (t.ex. andningsmask justering och vändningar)
Vi söker dig som:
• Kan jobba kvällar, nätter, helger- Är lugn, lyhörd och ansvarsfull - Kan arbeta självständigt och skapa trygghet runt kunden - Har god svenska i tal och skrift
• Erfarenhet inom vård eller personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är din personlighet och inställning!
Tillträde snarast. Låter det som något för dig?
Skicka gärna din ansökan med en kort presentation av dig själv
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Jobbnummer
9568051