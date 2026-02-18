Personlig assistent till Kvinna i Boden
2026-02-18
Om jobbet
Har du barnasinnet kvar och tycker om att busa, skratta och ha kul? Kom då och jobba hos mig!
Jag är en tjej i 27-års åldern som har assistans dygnet runt och jag söker nu nya assistenter, extra vid behov till min arbetsgrupp.
Vill du ha ett fritt jobb där du som assistent tillsammans med mig sätter agendan för hur dagen ska se ut, endast fantasin sätter gränserna för vad vi kan hitta på.
Dagen startar i hemmet med morgon rutiner. Därefter blir det transport till Din Förlängda Arm och deras center i Luleå. Där träffar vi mina kompisar och deltar i gruppaktiviteter eller hittar på något som vi själva kommit på.
Jag älskar att lyssna på musik, rita, pyssla eller ta långa promenader i Din Förlängda Arm:s natursköna närområdet eller in till stan för att få nya intryck.
Vid 15-tiden transporterar vi oss tillbaka till mitt hem för att äta middag och därefter aktiviteter hemma hos mig eller ute i mitt närområde.
Jag tycker om att bada och kommer att besöka badhuset i Boden någon gång varje vecka.
Vi har hundar i hemmet som jag gillar att leka med så du som söker bör inte vara allergisk.
Jag är gående men använder rullstol vid transporter.
Som person ska du som söker vara glad, lyhörd, trygg, ansvarsfull och framåt.
Du får gärna ha lätt för bus och skratt men ändå kunna styra upp rutiner och struktur samt att du behöver ha skinn på näsan.
Jag föredrar assistenter som är av samma kön som mig själv.
Ditt jobb blir att hjälpa till och vara ett stöd i det mesta av den dagliga livsföringen.
Du kommer att vara ett stöd och drivande kraft både under daglig verksamhet och hemma aktiviteter.
Kan du tecken som stöd eller har erfarenhet av autism är det meriterande men inget krav.
Arbetstiden är förlagd på dag, kväll, helg och natt. Vi söker i dag personal som kan bli aktuell för att hoppa in när min ordinarie personal är frånvarande.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter/utbildning kan vara en fördel men det viktigaste och avgörande är den personliga kemin.
Din Förlängda Arm AB är ett norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av de största privata assistansanordnarna i Norrbotten.
Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje.
Din anställning kommer att vara Assistans med Hjärtat i Norr AB, ett systerföretag till Din Förlängda Arm AB. Det innebär att det är Assistans med Hjärtat i Norr AB som kommer att vara personuppgiftsansvarig. Är du intresserad av tjänsten är du välkommen att besöka vår gemensamma hemsida dfarm.se för att lämna in din ansökningshandling.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JH4". Arbetsgivare Din Förlängda Arm i Norr AB
(org.nr 556514-9282)
961 36 BODEN
Din Förlängda Arm I Norr AB Jobbnummer
9750157