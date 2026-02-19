Personlig assistent till kvinna i Arvika

Livsam Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Arvika
2026-02-19


Vi söker efter personliga assistenter med friskt humör som tycker om att hjälpa andra människor och har erfarenhet av yrket.

Livsam Personlig Assistans AB finns i stora delar av landet. Vårt ledord är att vara sitt bästa jag, varje dag.

Publiceringsdatum
2026-02-19

Om tjänsten
Din uppgift blir att hjälpa kunden till att få en fungerande och värdefull vardag. Det är viktigt att du har lätt för att arbeta individuellt, är lyhörd för kundens behov och kan ta ansvar.

Vår kund är en trevlig och glad kvinna som tycker om att vara ute och göra utflykter, samt att titta på olika TV-serier.

Arbetsuppgifterna är mycket varierande och omfattar bl.a.

- Hjälp vid matsituation

- Personlig omvårdnad

- Hjälpa till med fritidssysselsättning och aktivering

- Förflyttningar

- Läkemedelshantering

Tjänsten innebär en timanställning med möjlighet till fasta dagar

Meriter

- Erfarenhet som personlig assistent

Kvalifikationer
- Körkort

- God svenska i tal och skrift

- Ej pälsdjursallergi

Personlig lämplighet och omvårdnadsvana kommer väga tyngst.

Vi erbjuder

• Timanställning med fasta schemadagar

- Introduktion

- Individuell lönesättning

- Kollektivavtal med vårdförbundet

- Förmånlig friskvård

Intervjuer sker löpande, så tveka inte att söka redan idag. Hoppas vi ses!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Livsam Personlig Assistans AB (org.nr 559034-6358)
671 41  ARVIKA (VÄRMLANDS)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9753037

