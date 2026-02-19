Personlig assistent till kvinna i Arvika
2026-02-19
Vi söker efter personliga assistenter med friskt humör som tycker om att hjälpa andra människor och har erfarenhet av yrket.
Livsam Personlig Assistans AB finns i stora delar av landet. Vårt ledord är att vara sitt bästa jag, varje dag.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Din uppgift blir att hjälpa kunden till att få en fungerande och värdefull vardag. Det är viktigt att du har lätt för att arbeta individuellt, är lyhörd för kundens behov och kan ta ansvar.
Vår kund är en trevlig och glad kvinna som tycker om att vara ute och göra utflykter, samt att titta på olika TV-serier.
Arbetsuppgifterna är mycket varierande och omfattar bl.a.
- Hjälp vid matsituation
- Personlig omvårdnad
- Hjälpa till med fritidssysselsättning och aktivering
- Förflyttningar
- Läkemedelshantering
Tjänsten innebär en timanställning med möjlighet till fasta dagar
Meriter
- Erfarenhet som personlig assistentKvalifikationer
- Körkort
- God svenska i tal och skrift
- Ej pälsdjursallergi
Personlig lämplighet och omvårdnadsvana kommer väga tyngst.
Vi erbjuder
• Timanställning med fasta schemadagar
- Introduktion
- Individuell lönesättning
- Kollektivavtal med vårdförbundet
- Förmånlig friskvård
Intervjuer sker löpande, så tveka inte att söka redan idag. Hoppas vi ses! Så ansöker du
