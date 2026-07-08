Personlig Assistent till kvinna i Angered

Futura Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2026-07-08


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Vi söker en kvinnlig personlig assistent till vår kund i Angered för att förstärka det team som hon redan har omkring sig.
Kvinnan har stark djur- och doft-allergi samt är överkänslig mot många lukter, du måste vara rökfri.
På dagarna arbetar hon på dagcenter, där även assistenten är med.
Du ska ha en god människosyn som avspeglar sig i ett positivt förhållningssätt och bemötande.
Vi utgår från att du är lyhörd inför kundens önskemål samtidigt som du kan ta egna initiativ samt att du är ansvarstagande.

Arbetstiden är varierande under dygnet, c:a 50 % i genomsnitt, med skyldighet att arbeta jour enligt schema. Som personlig assistent kommer du att vara kvinnan behjälplig med allt som kan uppkomma i vardagen, allmänna hushållsgöromål samt personlig omvårdnad.
Vi söker en kvinnlig assistent i mogen ålder som tycker om att arbeta med människor samt är positiv och kreativ.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: nawrockianna@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Angered".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Futura Assistans AB (org.nr 556659-0567)
424 44  ANGERED

Arbetsplats
Futura Assistans AB

Jobbnummer
9997054

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