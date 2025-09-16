Personlig assistent till kvinna i Älta

Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tyresö
2025-09-16


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tyresö, Lidingö, Värmdö, Huddinge, Stockholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Tyresö, Lidingö, Värmdö, Huddinge, Stockholm eller i hela Sverige

Personlig assistent till kvinna med MS i Älta
Vill du arbeta nära en person och göra verklig skillnad i hennes vardag?
Vi söker nu en personlig assistent till en 68-årig kvinna med MS som bor i Älta. Som assistent blir du ett viktigt stöd i hennes vardag och bidrar till att skapa en trygg, trivsam och meningsfull tillvaro.

Vi söker dig som


Har erfarenhet av förflyttningsteknik


Kan hjälpa till med personlig hygien och sjukgymnastik


Trivs med att hålla hemmet i ordning och kan ta hand om hushållssysslor


Är noggrann, ordningsam och metodisk samt ser vad som behöver göras


Är rökfri


Är flitig, arbetsam och bemötande


Har körkort (meriterande men inget krav)

Arbetstider
Du ska kunna arbeta alla tider:


Dagpass: 09,00-18,00


Nattpass (jour): 18,00-09,00
Arbetstiderna är varierande. men både dag och natt

Vi erbjuder


Introduktion och utbildning snarast


Lön enligt kollektivavtal (timlön, semesterersättning och OB)


Möjlighet till fast schemalagd anställning

Ersättning
individuell

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Särnmark Assistans AB (org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se

Jobbnummer
9511508

Prenumerera på jobb från Särnmark Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Särnmark Assistans AB: