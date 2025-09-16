Personlig assistent till kvinna i Älta
2025-09-16
Personlig assistent till kvinna med MS i Älta
Vill du arbeta nära en person och göra verklig skillnad i hennes vardag?
Vi söker nu en personlig assistent till en 68-årig kvinna med MS som bor i Älta. Som assistent blir du ett viktigt stöd i hennes vardag och bidrar till att skapa en trygg, trivsam och meningsfull tillvaro.
Vi söker dig som
•
Har erfarenhet av förflyttningsteknik
•
Kan hjälpa till med personlig hygien och sjukgymnastik
•
Trivs med att hålla hemmet i ordning och kan ta hand om hushållssysslor
•
Är noggrann, ordningsam och metodisk samt ser vad som behöver göras
•
Är rökfri
•
Är flitig, arbetsam och bemötande
•
Har körkort (meriterande men inget krav)
Arbetstider
Du ska kunna arbeta alla tider:
•
Dagpass: 09,00-18,00
•
Nattpass (jour): 18,00-09,00
Arbetstiderna är varierande. men både dag och natt
Vi erbjuder
•
Introduktion och utbildning snarast
•
Lön enligt kollektivavtal (timlön, semesterersättning och OB)
•
Möjlighet till fast schemalagd anställning Ersättning
individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Jobbnummer
9511508