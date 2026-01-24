Personlig assistent till kvinna
Personlig assistent sökes - deltid 50 %
Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna med MS som är i behov av stöd i sin vardag.
Arbetet innebär hjälp med ADL, såsom:
Personlig hygien
På- och avklädning
Duschning
Förflyttningar
Ledsagning
Matlagning
Städning och andra hushållssysslor
Tjänsten är en deltidstjänst på 50 %, med arbetstid förlagd till förmiddag och lunchtid.
Tillträde sker omgående.
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd och har ett respektfullt bemötande. Erfarenhet av personlig assistans eller vård är meriterande men inget krav - personlig lämplighet är viktigast.
