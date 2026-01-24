Personlig assistent till kvinna

2026-01-24


Personlig assistent sökes - deltid 50 %
Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna med MS som är i behov av stöd i sin vardag.
Arbetet innebär hjälp med ADL, såsom:
Personlig hygien

På- och avklädning

Duschning

Förflyttningar

Ledsagning

Matlagning

Städning och andra hushållssysslor

Tjänsten är en deltidstjänst på 50 %, med arbetstid förlagd till förmiddag och lunchtid.
Tillträde sker omgående.
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd och har ett respektfullt bemötande. Erfarenhet av personlig assistans eller vård är meriterande men inget krav - personlig lämplighet är viktigast.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Via mejl
E-post: levi@mrfassistans.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hässelby".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Mrf Assistans I Sverige AB (org.nr 559230-6327)
165 77  HÄSSELBY

Jobbnummer
9702827

