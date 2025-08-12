Personlig assistent till kvinna - Herrljunga
Skaraborgsassistans Ekonomisk fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Herrljunga
Jag är en kvinna i 40-års åldern som bor i Herrljunga. Nu behöver jag komplettera mitt härliga assistentgäng med assistenter som arbetar vid behov, när mina ordinarie assistenter är sjuka, div ledighet och deras semester över sommaren. Passen är förlagda till dygn med väntetid på natten.
Kort om mig:
Jag har personliga assistenter dygnet runt eftersom jag har en fysisk funktionsnedsättning som innebär att jag behöver hjälp med det mesta i vardagen. Jag sitter i rullstol och har en grav synskada. Som person är jag öppen och hittar på saker när möjlighet finns. Min vardag innefattas av medicinska göromål men här hos mig finns inga hinder och alla kan lära sig. Du får en tydlig introduktion tills både jag och du är trygg. Den mesta av tiden jobbar du själv ihop med mig, men varje vecka är det schemalagd dubbelassistans vilket innebär att passen är några timmar längre.
Önskemål och krav på dig som söker tjänsten:
• Då är jag är allergisk mot dofter är det viktigt att du är helt parfymfri.
• Jag vill endast ha kvinnor över 20 år
• Av hälsoskäl får du inte röka under dina arbetspass.
• Du bör heller inte vara allergisk mot pälsdjur då dessa finns i min bekantskapskrets.
• Om du kan följa med på resor och har körkort är det är stort plus.
På arbetsplatsen arbetar man dygnspass med jour/väntetid på natten. Ser gärna att du som söker har möjlighet, att börja som timvikarie omgående.
Vi har endast möjlighet att höra av oss till sökande som blir aktuella för intervju. En första intervju sker via länk.
Varmt välkommen med din ansökan som innehåller personligt brev och CV märkt "HR" senast 2025-09-11till arbetsgivaren på e-post: info@skaraborgsassistans.com
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av assistansberättigade medlemmar. Vi är idag 46 medlemmar med ca 300 personliga assistenter. Medlemmarna är sina egna arbetsledare alternativt har en vice arbetsledare till sin hjälp för att grundtankarna om integritet, valfrihet och självbestämmande ska kunna uppfyllas. Vår verksamhet värnar om assistansreformen och verkar helt utan vinstintresse. Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda.
Mer info: www.skaraborgsassistans.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
