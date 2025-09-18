Personlig Assistent till kund utanför Sollefteå
Vi söker nu ordinarie personal på tjänster mellan 70-90% till vår kund som är bosatt utanför Sollefteå.
Arbetstiderna är förlagda dygnet runt med sovande jour på natten. Kunden har olika hjälpmedel i hemmet så du som söker bör ha erfarenhet av att jobba med olika hjälpmedel såsom lyft.
Ett krav för dig som söker är att du har B-körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till kunden då det inte finns bussförbindelser.
Vi önskar att du som söker tjänst skall ha stor social kompetens och ansvarskänsla. Du är trygg, lugn och lyhörd för kundens behov. Du har god fysik och balans i livet. Du skall kunna arbeta varierande arbetstider. Vi gör urval utifrån kundens önskemål och behov så det personliga brevet och erfarenheter är avgörande om du kallas till intervju.
Vi fäster stor vikt vid dina egenskaper, personlighet och tidigare erfarenheter.
I tjänsten ingår dokumentation så det är viktigt att kunna formulera sig väl på svenska samt att använda dator för daglig rapportering.
Tjänsten innebär även att man tar hand om kundens hem med allt vad det innebär.
Som arbetsgivare kan vi erbjuda:
• Friskvårdsbidrag.
• Basutbildning inom personlig assistans.
• Möjligheter till vidareutbildningar.
• Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Referens från tidigare arbetsgivare krävs så förbered referenstagning.
Intervju och anställning kan ske före sista dag för annons så dröj inte med att skicka in din intresseanmälan.
Välkommen med din ansökan!
Carelli Assistans är ett familjärt företag som erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen.
