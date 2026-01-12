Personlig assistent till kund på Hönö
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Öckerö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Öckerö
Beskrivning av tjänsten
Vill du bli en i vårt team och jobba som personlig assistent åt vår manliga kund som bor på Hönö?
Kunden har en förvärvad hjärnskada och har efter den försvagning i vänster arm och ben. Han har kognitiva utmaningar, bland annat nedsatt tidsuppfattning. Och afasi, vilket innebär vissa talsvårigheter.
Som personlig assistent kommer du att stödja honom i vardagen med personlig hygien, kommunikation, förflyttningar, på- och avklädning samt hushållssysslor. Arbetet utgår från en genomförandeplan och tydliga rutiner. Du stöttar honom även i aktiviteter han tycker om, exempelvis promenader. Han vistas gärna utomhus varje dag oavsett väder, så det är en fördel om du också trivs med att vara ute. Andra intressen är musik och sport.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, social, lugn och har ett professionellt bemötande. Erfarenhet av personlig assistans eller arbete med personer med afasi är meriterande. Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav, för att du ska kunna förstå kunden och stötta honom i kommunikationen med omvärlden.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Arbetstider: Dag, kväll och helg. På vardagar är arbetspassen kl 8.40-20.30 på helgen är de kl 9.10-21
Tjänstgöringsgrad: Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag 2025-01-31
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Arbana Ponosheci, Verksamhetschef, 010-130 39 65
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
