Personlig assistent till kund i Växjö
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö
2025-09-24
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Växjö
, Nybro
, Osby
, Kalmar
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie med möjlighet till schemarad. Du arbetar aktivt efter tydliga fastställda rutiner både i vår kunds hem och vid aktiviteter.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, och det är meriterande om du tidigare arbetat som personlig assistent. Kunden väljer själv sina assistenter och stor vikt läggs vid personlighet.
Tryggheten mellan dig och kunden samt i dina arbetsuppgifter, säkerställs genom introduktionspass.
Kunden är en man som bor i egen lägenhet i Växjö. Han behöver din hjälp i allt som tillhör vardagen. Förutom rutiner i hemmet så ingår det även att följa med på aktiviteter utanför hemmet.
För att du ska fungera bra ihop med vår kund ser vi gärna att du är kultur- och samhällsintresserad samt har ett strukturerat arbetssätt.
Arbetstider: dag, kväll, helg samt sovande jour på nätterna.
Intervjuer sker löpande varvid tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber kontakt av bemanningsföretag då vi på Inkludera Assistans sköter rekryteringen.
Välkommen in med din ansökan!
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden.
Detta är ett deltidsjobb.
Inkludera assistans i Sverige AB
Inkludera Assistans
