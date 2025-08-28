Personlig Assistent till kund i Ockelbo
2025-08-28
2025-08-28
OP Assistans söker en personlig assistent till en av våra kunder i Ockelbo.
OM JOBBET
Arbetspassen är förlagda på dygnspass med väntetid. Här börjar du som timvikarie, och för rätt person finns möjlighet till en schemarad på deltid med omfattning om ca: 50% Viss dubbelassistans förekommer, men under den största delen av passet arbetar du ensam med kunden.
Arbetstid: 08:00 - 08:00 med väntetid
OM KUNDEN
Kunden är en tjej i 20-årsåldern som bor i egen lägenhet i Ockelbo. En tjej som vill leva ett aktivt liv där hon får umgås sina kompisar, träna och göra roliga saker. Det kan handla om ridning, bada, gå på bio eller besöka biblioteket. I sin vardag behöver kunden stöd vid kommunikation, sociala aktiviteter, personlig omvårdnad samt förflyttningar.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Det absolut viktigaste är att personkemin mellan dig och vår kund fungerar bra. Vi söker dig som har tillräcklig fysisk kapacitet för att klara en aktiv arbetsdag. Du behöver vara bekväm med att jobba på en arbetsplats där det krävs flexibilitet och tillräcklig social kompetens för att trivas i sociala miljöer. Vi ser gärna att du är en person som är uppmärksam, lösningsfokuserad och har lätt för att läsa av situationer.
Du är rökfri
Du har erfarenhet av personlig assistans
Du behärskar det svenska språket flytande i både kommunikation och förståelse
Det är också meriterande om du har:
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
B-körkort och tillgång till egen bil
Vi erbjuder:
En trygg anställning med kollektivavtal - vi följer det kollektivavtal som finns mellan Vårdföretagarna och Kommunal.
Avtalsförsäkringar - du omfattas av en rad avtalsförsäkringar som exempelvis ersättning vid olycksfall, avtalspension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada samt grupplivförsäkring.
Friskvårdsbidrag på 2 500 kr per år - vi vill att du ska må bra även utanför jobbet.
Utbildningar - du får en grundlig introduktion och möjlighet att delta i flera utbildningar som gör dig trygg i din roll, bland annat: - Team Olivias Assistentutbildning - Ergonomi- och förflyttningsutbildning - Hjärt-lungräddning
Personlig assistans ska kännas trygg, respektfull och enkel - som en självklar del av livet där kunden har kontrollen. På OP har vi arbetat för att skapa en sådan assistans sedan 1998. Genom noggrannhet, engagemang och ett systematiskt arbetssätt ser vi till att kundens assistans fungerar på riktigt. Eftersom vi är ett mindre bolag bygger vi nära och långsiktiga relationer. Många av våra chefer har själva arbetat som personliga assistenter och har en djup förståelse för yrket. Vi vet vad som krävs för att assistansen ska fungera i vardagen - inte bara i teorin. Trots att vi är små, har vi tillgång till stöd och resurser från vår större koncern, Team Olivia. Det innebär att vi kan ge dig den personliga servicen du behöver, samtidigt som vi har tryggheten och stabiliteten från en större organisation. OP Assistans har idag 55 kunder och ca 400 medarbetare som är anställda på hel- eller deltid. Kontoret finns i centrala Gävle. Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.opassistans.se
För anställning hos oss på OP Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida och kan laddas ner direkt med BankID här. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Du behöver också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Rätt utdrag hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Rekryteringen sker löpande, vilket kan innebära att tjänsten tillsätts före annonsens slutdatum.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Detta är ett deltidsjobb.
