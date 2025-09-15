Personlig assistent till kund i Nykil
Lilja Assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2025-09-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilja Assistans i Sverige AB i Linköping
, Lindesberg
, Järfälla
, Arvika
, Luleå
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent med lugnt och tryggt arbetssätt till en kvinna i 30-årsåldern bosatt i Nykil. Hon lever med diagnoserna ME (Myalgisk Encefalomyelit) och POTS (Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom), vilket innebär att hon är helt sängbunden och har behov av assistans dygnet runt.
Just nu söker vi främst dig som vill arbeta nattpass, där arbetet består av väntetid med vissa aktiva inslag. Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Du kommer att vara ett viktigt stöd i hennes vardag och hjälpa till med:
All form av omvårdnad
Kontrakturprofylax och trycksårsprofylax
Kommunikation via kundens egna tecken
Skapande av en tyst och trygg miljö som är anpassad efter kundens behov
Vi söker dig som är
Lyhörd, lugn och empatisk
Ansvarstagande och van att arbeta självständigt
Bekväm med personlig omvårdnad
Tålmodig och tydlig i din kommunikation
Har god svenska i tal och skriftKvalifikationer
Det är meriterande om du har utbildning inom vård och omsorg eller har lång erfarenhet inom yrket
Du är lyhörd, tålmodig och har ett lugnt sätt
Du har B-körkort och tillgång till bil - detta är ett krav då kollektivtrafiken inte är anpassad till arbetstiderna i Nykil
Arbetstid
Dygnet runt, men vi söker främst nattpersonal
Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Stöd och handledning från arbetsgivaren
En trygg arbetsmiljö med fokus på kundens välmående
Ansök redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig som vill vara med och skapa en trygg och värdig vardag för vår kund.
Företagsinformation
Om Lilja Assistans
Lilja assistans är ett tryggt och engagerad assistanssanordnare som erbjuder personlig assistans med kunden i fokus. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och sjävständig vardag för våra kunder genom att erbjuda skräddarsydda lösningar. Vår verksamhet präglas av kvalitet, närhet och respekt för individens behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lilja Assistans i Sverige AB
(org.nr 559421-9155) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lilja Assistans AB Jobbnummer
9508723