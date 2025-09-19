Personlig assistent till kille på 20 år!
2025-09-19
Vill du hjälpa en ung kille i hans vardag?
Kunden är en charmig ung kille med glimten i ögat. Han behöver tillsyn och hjälp med allt i sin vardag. Kunden går dagligen här på vårt dagcenter dit du som assistent följer med. På vårt dagcenter finns tillgång till olika aktiviteter som kunden gillar, allt från att ta det lugnt i vattensängen till bollekar och samvaro med andra kunder som vistas här. Kunden har autism och epilepsi så det är viktigt att du som assistent är lyhörd och uppmärksam.
Arbetsuppgifter
Han har ett stort hjälpbehov och du kommer att arbeta med förflyttning, intim hygien, träning, måltider (sondmatning vissa måltider)Om tjänsten
Du kommer att arbeta på ett rullande schema där du arbetar dagar, kvällar, nätter och helger. Det finns för närvarande 1 tjänst ledig.
Tjänsten är på 100%
Du bör ej ha allergi då hund finns i hemmet
Lön: Timlön+OB Tjänsten ska tillsättas omgående
Vem passar för tjänsten? Vem söker vi?
Som person är du ansvarstagande, initiativrik och har barnasinnet kvar.
För att passa och trivas i rollen behöver du ha ett positivt förhållningsätt. Det är ett plus om du som söker har erfarenhet men det viktigaste är att personkemin stämmer.
Hur ansöker du?
Är du intresserad av tjänsten är du välkommen att besöka vår gemensamma hemsida dfarm.se för att lämna in din ansökningshandling. Märk ansökningen med JR1
Tjänsten tillsätts snarast möjligt och rekryteringen kommer avslutas direkt när lämplig kandidat är hittad.
Din Förlängda Arm AB är ett norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av de största privata assistanssamordnarna i Norrbotten. Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje.
Din anställning kommer att vara Assistans med Hjärtat i Norr AB, ett systerföretag till Din Förlängda Arm AB. Det innebär att det är Assistans med Hjärtat i Norr AB som kommer att vara personuppgiftsansvarig.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
