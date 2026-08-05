Personlig assistent till kille i Täby, ca 50%
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2026-08-05
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Jag är en ung man som bor i Täby och söker nu en trygg, lugn och engagerad personlig assistent som vill vara en viktig del av min vardag.
Jag trivs med att vara ute i naturen, ta promenader och bada, både på badhus och utomhus under sommaren. Därför söker jag dig som uppskattar ett aktivt liv och gärna följer med på mina aktiviteter.
På grund av min funktionsnedsättning behöver jag stöd i alla delar av vardagen, bland annat vid förflyttningar, måltider och träning. Det är viktigt att du kan motivera och uppmuntra mig i min träning samtidigt som du är lyhörd för när jag behöver återhämtning och vila.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att vi trivs tillsammans och att du har rätt personliga egenskaper. Du är ansvarstagande, trygg och har ett respektfullt bemötande.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: cirka 50 %
Arbetstider: främst kvällar och helger men även några pass ligger på dagtid
Tillträde enligt överenskommelse
För dig som vill utvecklas inom yrket finns det på sikt möjlighet att ta ett utökat ansvar genom bemanningsansvar och/eller delad arbetsledning.
Välkommen med din ansökan – jag ser fram emot att höra från dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
183 63 TÄBY Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10023034