Personlig assistent till kille i Mölndal
2u Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal
2025-08-14
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2u Assistans AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Laholm
eller i hela Sverige
2U Assistans är en privat assistansanordnare för personer med olika typer av funktionsvariationer där det finns ett behov av extra stöd och service i vardagen. Vårt motto är "Vi vill och kan bättre", något vi tillsammans med våra kunder och medarbetare arbetar mot dagligen. En viktig del i detta arbete är en god kontakt mellan administrativ personal, de personliga assistenterna och våra kunder där snabb och kvalitativ service är grunden. Som medarbetare hos oss omfattas du av kollektivavtal och har rätt till friskvårdsbidrag.
Tjänsten
Vi behöver stärka upp teamet och söker en personlig assistent till en 16-årig kille som gillar spela dataspel, iPad, hänga i gallerian, shoppa etc. Han bor i en stor och anpassad villa tillsammans med familjen i östra Mölndal.
Han är rullstolsburen och din uppgift är att stötta när funktionshindret sätter gränser. Du blir hans förlängda armar och ben och kommer att hjälpa till med allt som kan tänkas uppkomma i hans vardag såsom påklädning, matning, medicinering, personlig omvårdnad och aktiviteter.
På vardagarna går han i skolan och två helger i månaden bor han på ett kortidsboende.
Om arbetsplatsen
Välkommen till en arbetsplats med trygga och stabila arbetskamrater som har varit med under flera år. Du får en individuellt anpassad introduktion för att komma väl in i arbetet. Vi har friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har god hand med barn/ungdomar och vill göra skillnad för någon annan. Rollen som personlig assistent ställer höga krav på dig att skapa goda relationer både med killen och hans familj.
Vi söker dig som är social och som är van vid att ta ansvar. Som assistent behöver du vara en trygg och stabil person som finns nära honom.
Meriterande för denna tjänst
Tidigare arbetat med barn/ungdomar
Erfarenhet av liknande arbete och kan handskas med hjälpmedel
Ha goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
Genomförd gymnasieutbildning
Arbetstid och tjänstgöringsgrad
Arbetstiderna kan variera med är i regel:
Mån-fre 16.00-21.00 eller 16.00-09.00 samt helger. Nattjour kan förekomma.
Arbetstiderna kan i viss mån anpassas efter dina förutsättningar.
Sysselsättningsgraden kan variera mellan 50-100%. Stor flexibilitet finns.
Finns möjlighet till fortsatt anställningen även efter sommaren.
Skriv gärna i din ansökan vilka tider som skulle passa just dig.
Ansökningsprocessen
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via e-post. Var god ange "Mölndal eller Annons ID" som rubrik i din ansökan.
Vid anställning kommer ett utdrag ur belastningsregistret behöva uppvisas. Det går att beställa via denna länk;https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Intervjuer hålls löpande så skicka in din ansökan snarast.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Via E-post
E-post: jobbansokningar@2uassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Annons ID eller Mölndal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2u Assistans AB
(org.nr 559156-0262)
431 63 MÖLNDAL Arbetsplats
2U Assistans AB Kontakt
Kundansvarig
Marcus Laini Bovellan jobbansokningar@2uassistans.se Jobbnummer
9459187