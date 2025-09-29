Personlig assistent till kille i Jönköping - Timvikarier vid behov

Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping
2025-09-29


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige

Vi söker timvikarier som personliga assistenter

Vill du arbeta som personlig assistent och göra verklig skillnad i någons vardag?
Nu söker vi dig som vill stötta en aktiv kille i 30-årsåldern. Han tycker om utflykter, promenader, pyssel, bad, att sitta med sin iPad och att ta en fika på stan - och han vill gärna ha dig med på vägen.

Publiceringsdatum
2025-09-29

Om tjänsten
Som personlig assistent är din arbetsplats där killen befinner sig - i hemmet, på daglig verksamhet eller under olika aktiviteter. Dina arbetsuppgifter innefattar:


Personlig omvårdnad och stöd i vardagen


Hushållssysslor


Att vara ett socialt och praktiskt stöd vid aktiviteter som promenader, bad, pyssel eller utflykter

Du blir hans hjälpande hand och bidrar till en meningsfull vardag.

Vem vi söker

Vi söker dig - kvinna eller man - som är:


Kreativ, lösningsfokuserad och van att ta egna initiativ


Flexibel och trygg i dig själv


Motiverande och stöttande i mötet med andra människor

Erfarenhet av personlig assistans eller annat omsorgsarbete är meriterande, men störst vikt läggs vid dina personliga egenskaper och att du och killen får en bra personkemi.

Krav för tjänsten:


Körkort (du kommer att köra vår uppdragsgivares bil)


Rökfri


Inte allergisk mot klor (då bad förekommer)


Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift (för dokumentation)

Vi erbjuder


Ett meningsfullt och varierande arbete där du gör skillnad varje dag


Introduktion och bredvidgång med erfaren assistent


Goda anställningsvillkor och möjlighet till kompetensutveckling genom utbildningar varje år


Ett varaktigt samarbete där vi vill att du ska trivas

Anställningsform: Timvikarie vid behov
Arbetstider: Dygnspass med väntetid
Tillträde: Omgående

Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare:
Kimberley Hofman - kimberley.hofman@kooperativetolja.se

För att bli aktuell för tjänsten behöver du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Beställ gärna redan idag via Bank-ID:
Polisen - belastningsregister

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För

Arbetsplats
Kooperativet olja

Jobbnummer
9531656

Prenumerera på jobb från Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För: