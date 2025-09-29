Personlig assistent till kille i Jönköping - Timvikarier vid behov
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2025-09-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vi söker timvikarier som personliga assistenter
Vill du arbeta som personlig assistent och göra verklig skillnad i någons vardag?
Nu söker vi dig som vill stötta en aktiv kille i 30-årsåldern. Han tycker om utflykter, promenader, pyssel, bad, att sitta med sin iPad och att ta en fika på stan - och han vill gärna ha dig med på vägen.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Som personlig assistent är din arbetsplats där killen befinner sig - i hemmet, på daglig verksamhet eller under olika aktiviteter. Dina arbetsuppgifter innefattar:
•
Personlig omvårdnad och stöd i vardagen
•
Hushållssysslor
•
Att vara ett socialt och praktiskt stöd vid aktiviteter som promenader, bad, pyssel eller utflykter
Du blir hans hjälpande hand och bidrar till en meningsfull vardag.
Vem vi söker
Vi söker dig - kvinna eller man - som är:
•
Kreativ, lösningsfokuserad och van att ta egna initiativ
•
Flexibel och trygg i dig själv
•
Motiverande och stöttande i mötet med andra människor
Erfarenhet av personlig assistans eller annat omsorgsarbete är meriterande, men störst vikt läggs vid dina personliga egenskaper och att du och killen får en bra personkemi.
Krav för tjänsten:
•
Körkort (du kommer att köra vår uppdragsgivares bil)
•
Rökfri
•
Inte allergisk mot klor (då bad förekommer)
•
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift (för dokumentation)
Vi erbjuder
•
Ett meningsfullt och varierande arbete där du gör skillnad varje dag
•
Introduktion och bredvidgång med erfaren assistent
•
Goda anställningsvillkor och möjlighet till kompetensutveckling genom utbildningar varje år
•
Ett varaktigt samarbete där vi vill att du ska trivas
Anställningsform: Timvikarie vid behov
Arbetstider: Dygnspass med väntetid
Tillträde: OmgåendeSå ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare:
Kimberley Hofman - kimberley.hofman@kooperativetolja.se
För att bli aktuell för tjänsten behöver du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Beställ gärna redan idag via Bank-ID:
Polisen - belastningsregister Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9531656