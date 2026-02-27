Personlig assistent till kille i Hentorp
2026-02-27
Vi söker dig som vill vara ett stöd i vardagen för ökad livskvalité i vuxenlivet. Ett stöd till att vidhålla och utveckla självständighet och förmågor hos brukare med funktionsnedsättning.
Brukaren bor i ett hus i Hentorp nära naturen, i huset finns det fyra lägenhet samt gemensamt allrum, uteplats och trädgård. Du behöver trivas både med ensamarbete och att ingå i en arbetsgrupp.
Som personlig assistent är du ett stöd och hjälper brukaren att skapa trygghet i vardagen. Du behöver vara omhändertagande, inkännande, lyhörd och nyfiken. Du behöver också vara lugn och stresstålig i situationer där utmanande beteende kan förekomma. Det är fördel om du har erfarenhet av autism och kognitiva funktionsnedsättningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Mest det avgörande är ditt engagemang, och att du har ett genuint intresse av att bidra till ökad livskvalité för brukaren i vardagen. Samt att du är initiativtagande och kan jobba kreativt och utvecklande.
Tjänsten är 80% och schemat består av dygnspass och dagpass. Dubbelassistans förekommer alla vardagar.
Selektering och intervjuer sker löpnade.
Tillträde för introduktion efter överenskommelse, gärna omgående.
Företagsinformation
Mira Assistans är ett assistansbolag med basen i Skövde. Vi anordnar assistans för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Mira betyder beundransvärd, och det är just så vi ser på både våra brukare och duktiga medarbetare.
Detta är ett deltidsjobb.
Verksamhetschef
Nathalie Jansson
