Personlig assistent till kille i Habo
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Habo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Habo
2025-11-17
Vår uppdragsgivare är en 28-årig kille som bor i egen lägenhet i centrala Habo, men spenderar delvis tid hos sina föräldrar på landet utanför Habo. Som assistent ingår du i ett härligt team med assistenter som i uppdraget jobbar dubbelassistans och gör skillnad för vår uppdragsgivare varje dag. Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Vår uppdragsgivare har en utvecklingsstörning, autism och epilepsi med flera anfall dagligen, vilket gör att han behöver ständig övervakning. Han tycker mycket om djur och natur, spela Tv-spel och lyssna på musik. Vi söker dig som har barnasinnet kvar och som kan leka och umgås med uppdragsgivaren på hans nivå. Som assistent jobbar du mycket med att motivera till aktiviteter och att finnas som stöd i alla dagens händelser, i arbetsuppgifterna ingår också personlig omvårdnad. I den här assistentgruppen arbetar vi med lågaffektivt bemötande, har du erfarenhet av det sedan tidigare är det en fördel, i annat lär du dig arbetssättet av dina kollegor under bredvidgång.
Vad krävs
Du som assistent betyder jättemycket för att vår uppdragsgivare ska kunna leva ett självständigt och bra liv på sina egna villkor. För att ni ska trivas tillsammans och få vardagen att fungera tror vi att du som söker är en flexibel och positiv person som tycker om att arbeta med människor, kan arbeta självständigt och vara beredd att ta ett stort ansvar. Du kan behålla lugnet i olika situationer och du känner dig trygg i din yrkesroll. Tidigare erfarenhet av yrket personlig assistent eller liknande arbete är önskvärt. Då vår uppdragsgivare tycker om att leva ett aktivt liv bör du ha god fysik, enstaka lyft förekommer.
Arbetet är förlagt till hemmet och daglig verksamhet. Det finns möjligheter att låna familjens bil till utflykter. Kollektivtrafik till föräldrarnas hem saknas och därför är det önskvärt att du har körkort. Det är dubbelassistans all vaken tid så du behöver tycka om att jobba i team och kunna samarbeta med dina kollegor. Jobbet innehåller både utflykter, promenader i naturen och även att sitta i soffan och spela tv-spel och andra spel tillsammans med uppdragsgivaren.
Goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift krävs. För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du är rökfri. Hund vistas ibland i hemmet så du bör inte vara allergisk.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
• Två deltidstjänster på ca 80%
• Arbetstider är förlagda på: dag, kväll, helg, och natt (väntetid). Oftast förlagd som dygn eller 8-22:30
• Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
• Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid en erfaren assistent
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare Simon Lagärde: simon.lagarde@kooperativetolja.se
Din ansökan vill vi ha omgående då urval och intervjuer sker löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9607614