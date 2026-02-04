Personlig assistent till kille i Falun
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-02-04
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Vi söker timvikarier omgående, som kan leda till vikariat senare i år.Publiceringsdatum2026-02-04Företaget
Jag är en kille på 35 år som bor i centrala Falun. Gillar att vara social och att umgås med andra. Jag sitter i rullstol och gillar att göra roliga saker som bowling, umgås med vänner, promenader m.m.
Behöver hjälp med all omvårdnad, såsom toabesök, dusch, trackestomi och förflyttningar.
Om dig vi söker:
Vi tror att du är trygg, stabil och strukturerad. Du är gladlynt och social, en fena på att bara finnas där för någon annan helt enkelt! Behöver kunna avleda på ett lugnt sätt och bygga en bra dag tillsammans.
Du behöver inte ha något körkort, men däremot är det meriterande att ha jobbat som personlig assistent tidigare. Du behöver även klara att arbeta vaken natt, då det förekommer nattpass.
Om tjänsterna:
Timvikarie vid behov dagtid kl. 07:00-19:00 och vakna nattpass kl. 19:00-07:00.
Vi utför bakgrundskontroll på alla som går vidare i processen.
Vi rekryterar löpande och kan därför komma att tillsätta tjänsterna innan annonstidens utgång, därför kan det vara klokt att söka omgående.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7169897-1823693". Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Magasinsgatan 9 (visa karta
)
791 37 FALUN Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9722859