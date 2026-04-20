Personlig assistent till kille i Falun
2026-04-20
Vill du göra skillnad på riktigt?
Är du en trygg person som sprider glädje och trivs med att vara ett viktigt stöd i bakgrunden? Just nu söker jag efter engagerade timvikarier och sommarvikarier som vill bli en del av min vardag - med chans till ett längre vikariat senare i år!
Vem är jag?
Jag är en kille på 35 år som bor strax utanför centrala Falun. Jag är en social person som uppskattar god gemenskap och att umgås med min familj och vänner. Mitt liv består av allt från lugna hemmakvällar till aktiviteter som bowling och promenader.
Eftersom jag sitter i rullstol och har en del medicinska behov, behöver jag dig som kan stötta mig praktiskt så att jag kan leva mitt liv precis som jag vill.
Din roll i min vardag
Som min personliga assistent är du mitt praktiska stöd i allt från vardagssysslor till medicinska moment. Arbetet innebär:
Kommunikationsstöd: Jag pratar för mig själv, men då mitt tal inte alltid är helt tydligt behöver jag dig som kan stötta upp med små ord och hjälpa till att förtydliga när det behövs.
Social samvaro: Du följer med när jag umgås med min familj eller när vi hittar på aktiviteter utanför hemmet.
Medicinsk omvårdnad: Du hjälper mig med all personlig omvårdnad, toalettbesök, dusch, förflyttningar samt hantering av trakeostomi (track) och sondmatning via PEG.
Du får givetvis en grundlig introduktion på plats så att du känner dig helt trygg med de medicinska uppgifterna.
Vem är du?
Vi letar efter dig som är stabil, glad och prestigelös. Du är en person som har en fingertoppskänsla för när du ska kliva fram och när du ska hålla dig lite i bakgrunden.
Vi söker dig som:
Är trygg i dig själv och kan skapa en lugn och positiv atmosfär.
Har tålamod och är lyhörd i kommunikationen.
Trivs med att arbeta både dagpass och vakna nätter.
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är ett plus, men vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Praktisk information
Arbetstider: Timvikarie vid behov. Dagpass (07:00-19:00) och vakna nattpass (19:00-07:00).
Plats: Centrala Falun (inget körkort krävs).
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi!
