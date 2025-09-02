Personlig assistent till kille i Älvsjö
2025-09-02
Är du en initiativtagande, kreativ och trygg person med barnasinnet kvar? Vill du jobba som assistent hos mig?
Om mig: Jag är en 22-årig kille som bor tillsammans med min familj i Älvsjö dit du lätt tar dig med tex pendeltåg och en kort busstur. Jag trivs med att leva ett aktivt liv med mycket variation och du som assistent behöver trivas med det och också vilja bidra med egna initiativ och påhitt.
Jag har många olika intressen, till dem hör bland annat bowling, gå på bio och konserter, bada, träffa vänner och spela gitarr. På vardagarna är jag på daglig verksamhet där jag bland annat skapar musik och intresserar mig intressepolitiskt. För att jag ska kunna leva mitt liv självständigt och så som jag önskar behöver jag mina assistenters stöd med allt i min vardag, såsom kommunikation, hålla kontakten med vänner och familj, förflyttningar och köra min permo till exempel.
Om dig: Jag söker dig som, precis som jag, gillar att vara aktiv. Du får gärna ha energi men också besitta trygghet och lugn i dig själv. Jag gillar omväxling och ibland har vi en plan vi följer men ibland ändras förutsättningarna och då vi får tänka om - då är det bra att vara flexibel och anpassningsbar!
Utöver egenskaper som aktiv, flexibel och energisk letar vi också efter dig som är noggrann och kommunikativ och vill lära dig att bli den bästa assistenten för just mig.
- Du behöver inte ha några tidigare erfarenhet av att jobba som Personlig assistent för det som är avgörande är att vi hittar just dig som passar hos mig.
- Tidigare erfarenhet av epilepsi vore toppen - men inte heller det avgörande.
- Att du är helt rökfri är däremot ett krav!
Omfattning: Tjänsten är extra vid behov, med fokus på dygnets alla timmar under helgerna - både dag, kväll och vaken natt. Du bör kunna arbeta minst varannan helg. Inhopp på vardagar är aktuellt vid ordinarie personals frånvaro.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning
