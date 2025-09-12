Personlig assistent till kille
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle
2025-09-12
Jag är en man i Gävle som söker både vikarier och en person som kan arbeta på fast schema.
Jag har assistans dygnet rum, så assistenterna arbetar antingen dag eller vaken natt. Skriv i ansökan om du söker som vikarie eller fast tjänst, den fast tjänsten är 1-2 nätter/v och ibland dagpass.
Som personlig assistent till mig bör du vara en trygg, ansvarsfull och lyhörd kvinna. Jag söker någon som tycker om att jobba med människor och som vill vara med och göra min vardag meningsfull. Du är glad och positiv, kan ta egna initiativ och är flexibel både när det gäller arbetstider och arbetsuppgifter. Vi ser det som en merit att du är utbildad undersköterska eller har annan relevant erfarenhet men vi lägger störst vikt på personlig lämplighet. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Du som söker skall ha tagit 2 sprutor mot Covid-9 och vara rökfri.
Du söker jobbet genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst.
Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar. Dina ansökningshandlingar gås igenom av personal på A-Assistans samt av kundens anhöriga.
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Västerås, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
org.nr 556637-8963
806 38 GÄVLE
9505682