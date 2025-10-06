Personlig assistent till Höör vik och deltid
2025-10-06
Assistent sökes till 54-årig. Pigg och jättetrevlig kvinna som har drabbats av ALS.
Tjänsten innebär att du kommer vara en viktig del av hennes vardag och hjälpa till vid behov, exempelvis när någon av de ordinarie assistenterna är sjuk eller ledig.
Arbetstiderna är desamma varje pass och det handlar om att vara flexibel och tillgänglig vid dessa tillfällen.
Detta är en möjlighet att arbeta nära en aktiv och positiv person som värdesätter sin självständighet och du kommer få en varierande och meningsfull roll, där din hjälp gör en stor skillnad i någon annans vardag.
Erfarenhet av arbete inom personlig assistans är meriterande, samt kunskap om att arbeta med respirator, taklift och permobil. Men stört av allt läggs vikt vid personkemi och viljan att bidra till en trygg och positiv miljö
Vi söker därför efter två personliga assistenter.
En som kan arbeta på en deltidstjänst och en vikarie som kan täcka upp vid ordinarie personals frånvaro.
Ett mycket stort plus är om du kan albanska, bosniska eller serbiska.
Välkommen in med din ansökan!
På Björka är vi alla ett team med ett och samma mål - att leverera den bästa assistansen för dig.
För oss är du som kund eller anställd aldrig en i mängden. Vi vet vem du är när du kontaktar oss.
Det viktigaste för oss är dialogen med kunder och anställda. Det är nyckeln till en välfungerande assistans.
Du kan alltid nå oss, och vi återkommer alltid om vi var upptagna.
Vi ligger i absoluta framkanten avseende de system som används för att göra arbetet så effektivt som möjligt för dig. Ersättning
