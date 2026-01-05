Personlig assistent till helgjobb i Borås
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2026-01-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som vill jobba som personlig assistent varannan helg hos en ung kvinna i Borås.Vad innebär den här tjänsten?
Som personlig assistent kommer du stödja en 20-årig kvinna med multifunktionsvariation. Hon använder flera hjälpmedel i vardagen, bland annat liftar, rullstol, ståbräda och gåstol.
Arbetet innebär personlig omvårdnad, exempelvis hygien (inklusive blöjbyten) samt sondmatning via knapp i magen. Kunden kommunicerar genom gester, ögonkontakt och en kommunikationsplatta som styrs både med touch- och ögonrörelser. Därför söker vi en person som är lyhörd, uppmärksam och trygg i att tolka icke-verbal kommunikation.
Du kommer även uppmuntra och delta i hennes fritidsintressen. Hon tycker om att komma iväg på olika aktiviteter, som en tur på stan eller ett besök i djurparken. Hemma uppskattar hon att lyssna på musik.
Eftersom hon har epilepsi är det viktigt att du är uppmärksam på hennes beteende och trygg i situationer där hon får kramper.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du är/har:
Lugn, mjuk och trygg
Lyhörd och bra på att läsa av signaler
Kvinna
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete
B-körkort och bil
Har mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Mindre deltid
Arbetstider: Varannan helg (kl. 8.00 till kl. 18.00 eller kl. 20.00). Det finns möjlighet att hoppa in vid behov på vardagar, då är arbetstiderna kl. 14.00 till kl. 20.00 eller 21.00.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Övrigt: Utdrag ur belastningsregistret beställs inför anställning
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 3249
Frida Salokangas, Verksamhetschef, 010-130 32 23
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7002822-1774023". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Druveforsvägen 32 (visa karta
)
504 33 BORÅS Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9669872