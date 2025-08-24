Personlig assistent till Hässleholm
2025-08-24
Saki Assistans är verksamma över hela Sverige och arbetar med personlig assistans med människor med funktionsnedsättningar. Vi arbetar efter fyra grundpelare som speglar verksamheten och våra värderingar Inflytande, Närhet, Flexibilitet och Förståelse arbetar vi för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Vi söker dig som är lugn, pålitlig, punktlig, ansvarsfull och har lätt för att samarbeta. Du tar egna initiativ och ser möjligheter istället för problem.
Du skall ha förståelse för kunden och dennes situation och på ett professionellt sätt kunna lösa uppkomna problem.
Vi söker en kvinlig personlig assistent till en kille bosatt i Hässleholm. Arbetet innebär stöd och hjälp i förflyttningar, hjälp med städning, hygien och matlagning och allt annat, som ingår i kundens liv. Du som person är noggrann, ansvarstagande, lyhörd, flexibel och professionell samt värnar om kundens personliga integritet.
Tjänsten påbörjas enligt överenskommelse.
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt. Var god ange annonsrubrik i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: jobbansokan@sakiassistans.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saki Assistans AB
(org.nr 556790-9428), http://www.sakiassistans.se
281 32 HÄSSLEHOLM Jobbnummer
9472780