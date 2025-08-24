Personlig assistent till Hässleholm

Saki Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm
2025-08-24


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm, Perstorp, Östra Göinge, Kristianstad, Osby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Saki Assistans AB i Hässleholm, Kristianstad, Eslöv, Landskrona, Tomelilla eller i hela Sverige

Saki Assistans är verksamma över hela Sverige och arbetar med personlig assistans med människor med funktionsnedsättningar. Vi arbetar efter fyra grundpelare som speglar verksamheten och våra värderingar Inflytande, Närhet, Flexibilitet och Förståelse arbetar vi för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Vi söker dig som är lugn, pålitlig, punktlig, ansvarsfull och har lätt för att samarbeta. Du tar egna initiativ och ser möjligheter istället för problem.
Du skall ha förståelse för kunden och dennes situation och på ett professionellt sätt kunna lösa uppkomna problem.
Vi söker en kvinlig personlig assistent till en kille bosatt i Hässleholm. Arbetet innebär stöd och hjälp i förflyttningar, hjälp med städning, hygien och matlagning och allt annat, som ingår i kundens liv. Du som person är noggrann, ansvarstagande, lyhörd, flexibel och professionell samt värnar om kundens personliga integritet.
Tjänsten påbörjas enligt överenskommelse.
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt. Var god ange annonsrubrik i din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: jobbansokan@sakiassistans.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saki Assistans AB (org.nr 556790-9428), http://www.sakiassistans.se
281 32  HÄSSLEHOLM

Jobbnummer
9472780

Prenumerera på jobb från Saki Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Saki Assistans AB: