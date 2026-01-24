Personlig assistent till Hässelby strand
2026-01-24
Vi på Assistanskraft AB söker just nu en personlig assistent till vår kund i Hässelby Strand.
Kunden i fråga är en man som sitter i rullstol och behöver hjälp med all ADL och andra förekommande uppgifter i ett hem.
Vi söker dig som är lugn och lyhörd med hjärtat på rätt ställe. Du ska inte vara rädd för att ta i då det kan finnas tunga moment i arbetet. Vi söker främst till pass på dagtid, men ser gärna att du är flexibel och kan hoppa in vid sjukskrivningar och ledigheter. Det är bra om du bor i närheten av kund alternativ kan snabbt ta dig fram till kund vid akuta luckor.
Viktigt att du har god fysik då lyft kan förekomma.
Om anställningen: Vi tillämpar individuell lönesättning, övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal. Tillträde omgående.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
Anställningen kommer att föregås av intervjuer och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: rekrytering@assistanskraft.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hässelby".
(org.nr 559465-3585)
165 66 HÄSSELBY Jobbnummer
9702858