Personlig assistent till härlig tonåring i Nacka
2026-03-18
Hej!
Jag heter Polly, jag är 16 år och bor i Nacka.
Jag har personlig assistans och söker nu en trygg och omtänksam person till mitt team.
På fritiden gillar jag att bada, kolla på serier, gå på konserter och ta det lugnt.
Vi söker dig som vill jobba på fast schema varannan vecka (ojämna veckor). Det innebär att du jobbar intensivt en vecka, och är helt ledig nästa.
Schemat ser ut som så att du kommer arbeta ett kvällspass 15.15-22.00, ett nattpass 22.00-08.15 och söndagen 12.00-18.00 med möjlighet att ta extra pass om behovet uppstår.
Om jobbet
Tjänsten passar dig som:
Vill jobba varannan vecka - perfekt om du vill kombinera med studier, annat jobb eller egen tid.
Gillar ett arbete som blandar praktiska sysslor med lugna stunder tillsammans, där du ger stöd och assistans i vardagen.
Du blir en viktig del i mitt vardagsliv. Det kan handla om att hjälpa till med rutiner, skapa trygghet under natten, eller bara vara ett fint sällskap.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du är:
Inkännande och empatisk - du förstår andra och har lätt för att sätta dig in i hur någon annan har det. Jag använder AKK för att kommunicera.
Lugn och trygg - du skapar stabilitet och trivs i lugna miljöer.
Pålitlig och ordningssam - du tar ansvar och ser till att saker blir gjorda.
Kvinna mellan 25 och 60 år, och pratar svenska flytande.
Du behöver inte ha någon utbildning eller tidigare erfarenhet - vi lär dig det du behöver. Det viktigaste är att du har rätt känsla för jobbet.
Låter det som något för dig?
Vi letar efter någon som vill stanna ett tag och bygga ett fint samarbete med mig och min familj. Det kan också finnas en chans att jobba mer i framtiden om du vill.
Välkommen med din ansökan!
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935) Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9805438