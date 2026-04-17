Personlig assistent till glad kille i Södertälje
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Södertälje
2026-04-17
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Södertälje
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
, Gnesta
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent Kunden är en kille i skolålder som bor med sin familj i Södertälje. Som personlig assistent ansvarar du för tillsyn och stöd utifrån barnets individuella behov. En central del är att hantera sondmatning, vilket innebär att administrera näring via PEG. Du ansvarar för att följa ordinationer från vårdpersonal, säkerställa god hygien vid hantering av sondutrustning samt vara uppmärksam på eventuella komplikationer.
Utöver detta handlar rollen i hög grad om att skapa trygghet och livskvalitet för barnet. Det innebär att delta i vardagliga aktiviteter som lek och fritidsintressen, samt att stödja barnets kommunikation och sociala relationer. Som assistent behöver du anpassa ditt arbetssätt efter barnets ålder, funktionsvariation och personlighet.
Samarbete är en viktig del av arbetet då du som assistent arbetar nära barnets familj. Det kräver god kommunikationsförmåga, lyhördhet och respekt för rutiner och önskemål. Arbetet ställer krav på noggrannhet, ansvarstagande och ett lugnt förhållningssätt, särskilt i situationer där barnet behöver extra stöd eller om något avviker från det normala.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet och/eller utbildning i sondmatning.
Erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättningar.
Erfarenhet av NPF-diagnoser
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Visstid så länge assistansuppdraget varar / Extra vid behov
Omfattning: ca 20-30% eller vid behov
Arbetstid: Kvällar och helger
Tillträde: Snarast möjligt
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-05-31
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7593341-1953966". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Johan Skyttes Väg 190 (visa karta
)
125 34 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9862387