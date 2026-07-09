Personlig assistent till glad flicka på förskola
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sigtuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sigtuna
2026-07-09
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Jag är en social och aktiv femårig tjej som bor tillsammans med min familj utanför Sigtuna. Jag söker en assistent som kan arbeta tillsammans med mig på förskolan
Du behöver vara aktiv eftersom jag älskar att vara ute och är mycket fysiskt aktiv. I vardagen förekommer det även en del lyft. Jag använder både rullstol och gåvagn och tycker om att springa med min springcykel.
Eftersom jag har en hörselnedsättning är det extra viktigt att du pratar bra svenska, och förstår att tolka omgivningen och berätta för mig vad som kommer att hända härnäst.
Som person behöver du vara tålmodig, pedagogisk och inte minst uppmärksam för att kunna tolka och läsa av både mig och olika situationer.
För att jobba med mig behöver du också ha kunskap om sondmatning.
Tjänsten är på dagtid vardagar och vissa helg, enligt ett rullande schema och heltid.
Barn- och ungdomsassistans har kollektivavtal tecknat mellan Fremia och Kommunal.
Innan rekrytering kan fullföljas kontrollerar vi alltid ditt registerutdrag ur belastningsregistret och du förväntas kunna visa upp. Använd polisens e-tjänst för snabbast handläggning men vare ute i god tid då det finns en handläggningstid. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i Sverige AB
(org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se
114 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Caroline Hedenmark caroline@barnassistans.se Jobbnummer
9998780