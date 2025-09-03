Personlig assistent till glad 13-årig tjej!
2025-09-03
Är du en engagerad och ansvarsfull person som vill göra verklig skillnad i en ung tjejs liv? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker en personlig assistent på deltid till en 13-årig tjej med neuropsykiatrisk och intellektuell funktionsnedsättning, gastrostomi och typ 1-diabetes. Hon är full av vilja, humor och energi! Hon älskar hästar, datorspel och musik - och eftersom hon rider regelbundet är hästintresse eller hästvana ett stort plus.
Vi söker dig som:
Är tjej mellan 20-40 år
Är positiv, ödmjuk, flexibel och har lätt för att anpassa dig till en annan människas behov
Är strukturerad, lösningsorienterad och har lite skinn på näsan
Talar och skriver svenska på modersmålsnivå (på grund av kommunikationssvårigheter)
Har körkort och tillgång till bil
Söker en långsiktig anställning
Erfarenhet från vård/omsorg eller annan relevant erfarenhet är meriterande - men viktigast är personkemin. Resten lär vi dig!
Om arbetsuppgifterna:
Arbetsuppgifter varierar men består exempelvis av hygien, sondmatning, medicinering och diabetesvård men också att vara ett stöd i kommunikation, skapa struktur i vardagen och bidra och delta i aktiviteter och sysselsättning. Som assistent hänger du med i stallet, i skolan, hemma, på sjukhusbesök, konserter och allt annat roligt vi hittar på!Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Deltid, 50-80% enligt överenskommelse.
Passen är förlagda 09.00-19.15 och 19.00-07.15 (inkl. 3 timmars jour). Kvällspass 19.00-23.00 kan förekomma
Rullande schema med dag, kväll, natt och helg
Viss flexibilitet önskas för att kunna tillgodose dotterns behov och önskemål
Vi erbjuder:
Trygg anställning med kollektivavtal via Fremia
Lön 150-180 kr/tim exklusive semesterersättning och OB (beroende på ålder, utbildning och erfarenhet)
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till utbildning inom exempelvis NPF och IFSå ansöker du
Skicka några rader om dig själv och varför du skulle passa för tjänsten.
Maila din ansökan till: jobb@egelin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: jobb@egelin.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Egelin Omsorg AB
(org.nr 559264-2853) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9491047