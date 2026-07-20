Personlig assistent till flicka på Gotland
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-07-20
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Vill du göra skillnad i en ung persons liv? Då har vi en tjänst för dig!
IGS Assistans AB söker en personlig assistent till fast schema till en 17-årig flicka. Hon behöver hjälp dygnet runt. I skola, hem och på aktiviteter.
Flickan bor växelvis i Visby och på östra Gotland så vill du ha så stor tjänst som möjligt är det viktigt att du har bil.
Du är någon som gillar att arbeta med barn och ge dem möjlighet att utvecklas. Kommer med initiativ baserat på individen och familjens behov. Personkemi med flickan och hennes familj är A och O i denna tjänst, men erfarenhet av epilepsi är också högst meriterande. Övrig erfarenhet kommer med tiden.Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Flytande svenska
Rökfri
Tål pälsdjur
Om arbetsgivaren:
IGS Assistans är ett privat företag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.Övrig information
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Tim-lön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka CV och personligt brev via mejl/hemsidan
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS1120". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare IGS Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Igs Assistans AB Jobbnummer
10007716