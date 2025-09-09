Personlig assistent till flicka på 14 år i Järfälla
ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande. Vår vision är att företaget ska betraktas som ett högkompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
Vi söker nu i första hand en kvinna, gärna över 30 år som vill jobba som personlig assistent till en flicka på 14 år i Järfälla. Flickan bor tillsammans med sin familj och jobbet kommer att utföras både i och utanför hemmet. I regel kommer du att starta och avsluta dina arbetspass i flickans hem men det kan hända att du behöver börja eller sluta på annan plats beroende på exempelvis aktiviteter eller läkarbesök som sker under din arbetstid.
Flickan har en omfattande fysisk funktionsnedsättning. För att passa i uppdraget behöver du även vara lyhörd, följsam, engagerad och ha respekt för komplexiteten som kommer med att ha arbetsplatsen i en familjs hem. Det är viktigt att du är rökfri.
I ditt uppdrag kommer bland annat att ligga att hjälpa flickan med personlig hygien, av- och påklädning, förflyttningar och leka/aktivera sig. Kunden önskar att du har tidigare erfarenhet och omvårdnad av Central venkateter (CVK). Omvårdnadsarbetet med CVK kräver att du som personlig assistent tillämpar basala hygienrutiner.
Innan anställning kommer du behöva uppvisa ett registerutdrag ur polisens belastningsregister.
Tjänsten är en timanställning med möjlighet till tjänstegrad om samarbetet skulle fungera bra.
