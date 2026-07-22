Personlig assistent till flicka med stort omvårdnadsbehov
Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen/bemanningsenheten / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borlänge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borlänge
2026-07-22
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Vill du göra skillnad i ett barns vardag? Vi söker engagerade och ansvarsfulla personliga assistenter till ett uppdrag enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) inom Borlänge kommun.
Uppdraget innebär att ge stöd till en 13-årig flicka med omfattande omvårdnads- och medicinska behov.
Insatsen är beviljad enligt LSS och syftar till att skapa en trygg, säker och stabil vardag utifrån brukarens individuella behov. Arbetet sker i nära samarbete med brukarens föräldrar, ansvarig arbetsledning samt berörda vårdkontakter. Brukaren har behov av ständig tillsyn och närvaro och får inte lämnas ensam, vilket innebär att rollen ställer höga krav på ansvarstagande, noggrannhet och kontinuitet.
Uppdraget riktar sig till dig som arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och vill bidra till trygghet, säkerhet och god omvårdnad i enlighet med den beviljade LSS-insatsen.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Arbetet bedrivs med dubbelassistans dygnet runt, där nattpassen är vakna nätter. Du arbetar tillsammans med en annan personlig assistent för att säkerställa brukarens omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Som personlig assistent ansvarar du för att verkställa den beviljade LSS-insatsen genom att tillgodose hennes dagliga omvårdnads- och medicinska behov.
Du får en omfattande introduktion anpassad till uppdraget. Introduktionen sker i nära samarbete med vården på lasarettet och omfattar bland annat brukarens medicinska behov, medicinteknisk utrustning och gällande rutiner, så att du känner dig trygg i din roll.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Säkerställa kontinuerlig tillsyn och närvaro
• Ge sondmatning enligt ordination
• Hantera trakeostomi
• Följa genomförandeplan, ordinationer och fastställda rutiner
• Dokumentera och rapportera enligt gällande riktlinjer
• Bidra till en trygg, lugn och säker vardag för brukaren
Arbetet kräver hög koncentration, ansvarstagande och förmåga att agera korrekt även i pressade situationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har förmågan att arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i en familjs hem
• Är lugn, ansvarstagande och trygg i ditt arbete
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Saknar du erfarenhet av vissa medicinska moment men har rätt personliga egenskaper och relevant vårdbakgrund? Vi ser gärna att du söker ändå då stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Meriterande kvalifikationer:
• Utbildning inom vård och omsorg eller motsvarande erfarenhet, exempelvis som undersköterska, barnskötare eller personlig assistent med medicinsk erfarenhet
• Erfarenhet av arbete med barn med stora medicinska behov
• Vana av arbete med medicinteknisk utrustning
• Erfarenhet av sondmatning och trakeostomi
• Körkort B
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-01 Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
Röda vägen 50 (visa karta
)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen/bemanningsenheten Kontakt
Kommunal sektion Borlänge
Eva Fredriksson +46704427000 Jobbnummer
10009286