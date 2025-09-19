Personlig assistent till flicka i Sundsvall
2025-09-19
Vi söker assistenter till en liten flicka som behöver hjälp dygnet runt. Flickan bor med sin familj i en villa utanför Njurunda, vilket ligger ca 20 minuters bilresa söder om Sundsvall. Här bor flickan, som är ett år gammal tillsammans med sin mamma, pappa och sin storasyster. Som assistent kommer du vara en viktig del av deras liv då flickan behöver ständig tillsyn dygnet runt. Då flickan andas genom en trakeostomi kommer ni alltid att arbeta två assistenter med uppdragsgivaren för att säkerställa att hennes andning fungerar korrekt. En stor del av arbetet är att förebygga stopp i kanylen genom att regelbundet ta bort slem genom att suga med en slang (sugkateter) och ge slemlösande inhalationer.
Som assistent får du anpassad introduktion i de medicinska uppgifterna kring trakeostomin. Introduktionen sker över flera dagar och avser teoretiska och praktiska moment tillsammans med flickan och sjukhuspersonalen. Därefter sker fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget.
Vem är du som sökande? Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. Personkemin och samspelet mellan dig som personlig assistent assistent och uppdragsgivaren med familj är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet. För oss betyder det att du är ansvarsfull, empatisk och lyhörd. Som assistent med en uppdragsgivare som har andningshjälp behöver du kunna arbeta noggrant enligt instruktioner, även när det är bråttom. Vi ser därför att du är trygg som person och trivs med att ta initiativ, både självständigt och i samspel med andra i grupp. Vi ser helst att kvinnliga sökande söker jobbet som assistent.
En förutsättning för att du ska kunna ta dig till och från arbetet på de tider som schemaläggs. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Du behöver ha körkort och tillgång till egen bil för att kunna arbeta i uppdraget.
Om Novum Assistans Novum Assistans är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Om anställningen Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal (Personlig Assistans: Fremia/Kommunal). Anställningsform som tillämpas är viss tid så länge uppdraget varar.
Arbetstiderna varierar och du som assistent kan få arbeta dag, kväll och nattpass baserat på din schemaläggning. I dagsläget söker vi främst nattpersonal. En tjänst på 75 % eller mer. Vi söker också dig som har erfarenhet av arbetsledning, schemaläggning och bemanningsfrågor. En uppgift du kombinerar med din assistentroll och som vi arvoderar dig för.
Om rekryteringen Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse.
I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest. Detta tar ca 15-20 minuter att genomföra och du får en inbjudan via din mejl om du uppfyller skallkraven för tjänsten. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i uppdraget.
För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9) och finns på webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Ersättning
