Personlig assistent till flicka i Sigtuna
Elfa Assistans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sigtuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sigtuna
2025-10-20
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elfa Assistans I Sverige AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Järfälla
, Täby
eller i hela Sverige
ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande och vår vision är att företaget ska betraktas som ett kompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande och vår vision är att företaget ska betraktas som ett kompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
ELFA Assistans söker engagerade och ansvarsfulla personliga assistenter till en av våra kunder - en 8-årig flicka med stort behov av stöd och hjälp. Arbetet innebär bland annat stöd vid, personlig hygien, träning, måltider, på- och avklädning.
Vi söker dig som
• Är lyhörd, även för icke-verbal kommunikation, och har förmåga att skapa trygghet och välbefinnande.
• Förstår vikten av samspel och kan möta flickan genom sång, lek och skoj.
• Är ansvarsfull och har ett genuint engagemang för att hjälpa andra.
• Har erfarenhet från vård och omsorg, då arbetet innefattar vissa sjukvårdsinsatser.
• Är i god fysisk form, eftersom arbetet ibland är fysiskt krävande och inkluderar arbete på golv, exempelvis vid träningsaktiviteter.
Arbetstiderna är främst förlagda mellan 14:00 - 20:00 på vardagar och 09:00 - 17:00 på helger. Flexibilitet gällande arbetstider vid kollegas sjukdom eller ledighet är önskvärt.
Vi söker nu timvikarier, med möjlighet till tjänstegrad och fast schema om samarbetet fungerar väl.
Referenser kommer att efterfrågas och då kunden är minderårig krävs att du som blir aktuell för tjänsten lämnar ett utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att du beställer det utdrag som gäller för arbete med barn med funktionsnedsättning. Beställ utdrag här via Polisens webbplats
Rekryteringen ska ske omgående, så vi rekommenderar dig som är intresserad av tjänsten att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elfa Assistans I Sverige AB
(org.nr 556798-2813) Kontakt
Hamid Amini 073 598 69 17 Jobbnummer
9565783