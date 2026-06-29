Personlig assistent till flicka 4 år i Deje
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Forshaga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Forshaga
2026-06-29
, Kil
, Karlstad
, Hammarö
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Forshaga
, Kil
, Karlstad
, Hammarö
, Grums
eller i hela Sverige
Jag söker nu en personlig assistent till mitt härliga team!
Jag är en tjej som har en sällsynt diagnos och behöver hjälp med det mesta i min vardag så som förflyttning, hygien, aktivering, slemmobilisering, andningsstöd, träning. Jag tycker om att hitta på aktiviteter, att åka och bada är en favorit.
Jag ser gärna att du kan jobba både dag, kväll och dag. På nattetid har jag hjälp av andningsstöd som behöver vakas. (vaken natt).
Jag bor ute på landet med min familj, så du bör trivas i en sån miljö. Du bör även ha körkort och tillgång till bil. Vi har två katter så du kan inte vara allergisk.
Jag ser gärna att du har tidigare erfarenheter av att arbeta med barn med funktionsnedsättningar och har du erfarenhet av Epilepsi är det ett plus. Att du är lugn och trygg är egenskaper jag värdesätter högt.
Tjänst: 20 timmar i veckan och även extra vid behov.
Vi ser fram emot att träffa rätt person!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
669 91 DEJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9984133