Personlig assistent till flicka
Mrf Assistans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-28
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mrf Assistans I Sverige AB i Örebro
, Karlskoga
, Norrköping
, Sigtuna
, Arvika
eller i hela Sverige
För oss på MRF Assistans är du som brukare en kärna i vår verksamhet, som vi vårdar. Du är inte beroende av våran samordning utan vi är beroende av dig som brukare.
Vårt syfte är att försöka ge en god omvårdnad, där du känner en meningsfull tillvaro att tillgodose dina behov inte bara kroppsliga utan även det psykiska och sociala behovet.
Vi försöker att ta tillvara på dina speciella egenskaper uppmuntra och stimulera din unika personlighet, samt ta hänsyn till dina reaktioner på olika saker.
Denna tjänst är en heltidstjänst. Du som söker denna tjänst ska vara flexibel, noggrann och följa de regler som gäller för arbetet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
Ansök via mejl
E-post: levi@mrfassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Örebro". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mrf Assistans I Sverige AB
(org.nr 559230-6327)
702 29 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014309